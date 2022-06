Wird das WGE ein Bündelungsgymnasium?

Enger

Absolventen der Realschule Enger, die im Sommer 2023 auf das Gymnasium wechseln wollen, können nun vielleicht doch in Enger bleiben. Das Widukind-Gymnasium (WGE) hat sich bereiterklärt, als so genanntes Bündelungsgymnasium zu fungieren – die Zustimmung der Politik vorausgesetzt. Diese beschäftigt sich in der Schulausschusssitzung am Dienstag, 7. Juni, mit der Thematik.

Von Ruth Matthes