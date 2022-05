Wohngebiet in Pödinghausen geplant

Bockermann Fritze Designhaus Enger will landwirtschaftliche Fläche am Vorsteherweg bebauen

Enger

Noch ist der Vorsteherweg in Pödinghausen eine schmale Sackgasse, die zu einem Feld führt. Doch das könnte sich bald ändern: Der Stadtentwicklungsausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung am Montag, 30. Mai, nämlich mit Plänen der Firma Bockermann Fritze Designhaus. Diese sehen vor, dass das Feld zum Baugebiet werden soll und die Straße als Zufahrt verbreitert wird.

Von Ruth Matthes