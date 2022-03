Zukunft gehört regenerativer Energie

Als Grundlage für den Maßnahmenkatalog wurden Daten von Netzbetreibern und Schornsteinfegern sowie Erhebungen des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) herangezogen.

Mehr als die Hälfte der in Enger erzeugten Treibhausgas-Emissionen werden durch Privathaushalte, 22 Prozent durch den Verkehr verursacht. Auf die Industrie entfallen nur etwa 14 Prozent. Einsparpotenziale werden vor allem für diese drei Bereiche definiert und sollen durch einen Katalog von verschiedenen kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen umgesetzt werden.

„ Der Verbrauch beim Energieträger Strom wird in den Bereichen Verkehr und Heizen ansteigen. “ Annabell Methler, Planungsbüro Energielenker

Das größte Potenzial im Sektor der privaten Haushalte liege im Wärmebedarf der Gebäude. Hier könnten Energiebedarf und CO2-Ausstoß durch energetische Sanierung des Gebäudeb­estandes erheblich reduziert werden und der verbleibende Energiebedarf gleichzeitig grüner werden.

Methler erläuterte die Entwicklungen in der Zielzeit bis 2045: „Der Verbrauch beim Energieträger Strom wird in den Bereichen Verkehr und Heizen ansteigen, wenn fossile Energieträger wegfallen oder reduziert werden sollen.“

Daher müsse in regenerative Energien investiert werden. Im Bereich Biogas könnte die Effizienz durch eine Optimierung der Anlagen gesteigert werden. Ansonsten seien Solarthermie und Photovoltaik die Energieerzeugungsformen, die in Enger am aussichtsreichsten in der Realisierung seien. Ein Solarförderprogramm und eine Kampagne zur Altbausanierung werden angeschoben.

Die vorgesehene „massive Steigerung des Modal Splits – so wird in der Verkehrsstatistik die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsträger oder -mittel genannt – ist in Enger ein großes Problem, weil hier viele Pendler wohnen“, nahm Kucknat-Groß Bezug auf die angestrebte Verkehrswende. Die Attraktivierung des ÖPNV müsse daher flächendeckend geschehen und gemeinsam „sowohl mit den ÖPNV-Konzessionären als auch mit den Nachbarkommunen und -kreisen“ angegangen werden.

„ Klimaschutz ist teuer, aber wahrscheinlich wird es noch teurer, wenn wir nichts tun. “ Julian Kucknat-Groß, Klimamanager

Zu den kurzfristigen Maßnahmen bis 2025 zählt unter anderem die Aufstellung einer klimafreundlichen Kommunalflotte und eine Energieoffensive an den Schulen. Im Rathaus, das laut Klimamanager „ein echter Energiefresser“ ist, will die Stadt vielfältig ansetzen. Hier ist eine Veränderung des Nutzerverhaltens angestrebt sowie die Sanierung der Beleuchtung und Optimierung der Heizung. Zu den mittel- und langfristigen Zielen gehört der Ausbau des ÖPNV. Hier sind Konzept wie ein Bürgerbus oder Mobility on Demand denkbar.

Um langfristig eine Verstetigung zu erzielen, sei sehr viel Öffentlichkeitsarbeit notwendig, so Kucknat-Groß. „Klimaschutz ist teuer, aber wahrscheinlich wird es noch teurer, wenn wir nichts tun“, gab er zu bedenken. Durch die Vorlage eines Klimaschutzkonzeptes bestünden jedoch Optionen auf Förderung.

Das Konzept wird in der Politik zwar als Gesamtpaket beschlossen, über die einzelnen Maßnahmen wird künftig aber in den Fachausschüssen beraten und entschieden.