Zwei Einbrüche in einem Jahr in Grundschule in Enger

In die Grundschule Oldinghausen-Pödinghausen ist am Mittwoch bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, haben am Mittwoch, 13. April, gegen 8.30 Uhr zwei

Mitarbeiterinnen der Grundschule Einbruchspuren an dem Gebäude bemerkt und die Polizei informiert.

An der Schulstraße angekommen, stellten die Beamten fest, dass die bisher Unbekannten zunächst versucht hatten, mehrere Fenster einzuschlagen. Darunter auch eine Lichtkuppel auf dem Dach des Gebäudes. Das Fenster hielt der rohen Gewalt jedoch stand.

Danach wandten sich die Täter einer Tür im hinteren Teil des Gebäudekomplexes zu und traten die mit brachialer Gewalt ein, sodass sie doch noch in die Schule gelangten. Aus einem Klassenraum entwendeten sie mindestens ein Tablet sowie 13 Tablet-Stifte. Der Wert der Gegenstände liege im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Herford unter 05221/8880 zu melden.

Letzter Einbruch verursachte Schaden von mehreren hundert Euro

Bereits am Samstag, 19. Februar, hatten sich Einbrecher Zugang zu der Grundschule verschafft und sowohl die Eingangstür an der Schulstraße zerstört als auch weitere Türen massiv beschädigt. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Den Einbruch hatte damals ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegen 20 Uhr durch die Beschädigungen an der Schultür festgestellt. Er alarmierte unverzüglich die Polizei. Dass ein Sicherheitsdienst auf dem Schulgelände unterwegs ist, ist nichts Ungewöhnliches. „Die Kommunen haben eigene Dienste, die immer wieder unterschiedliche städtische Gebäude kontrollieren“, erklärte Polizeisprecher Uwe Maser.