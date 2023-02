Viele Herforder nach Erdbeben in Türkei und Syrien in Sorge um Verwandte

Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hat tausende Todesopfer gefordert, hier ein eingestürztes Gebäude in der türkischen Stadt Diyarbakir. Viele Herforderinnen und Herforder bangen um Angehörige und Freunde in der Katastrophenregion.

Foto: Depo Photos/AP/dpa