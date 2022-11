Erlös aus Peace-Zeichen-Aktion der Landwirte fließt in die Ukraine

Wenige Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs setzten Landwirte aus Bielefeld und dem Kreis Herford ein Zeichen für den Frieden, indem sie mit 80 Traktoren ein riesiges Peace-Zeichen formten und in der Dunkelheit leuchten ließen. Den Erlös aus dem dabei entstandenen Foto hat der Landwirtschaftliche Kreisverband nun gespendet.

Landwirtschaftlicher Kreisverband Herford-Bielefeld übergibt 1000 Euro an Hilfsinitiative „Enger-Siret“

Jochen Höner (von links), Sybille Ebmeyer, Hermann Dedert, Joachim Ebmeyer und Jens Müller setzen sich gemeinsam für die Not leidende Bevölkerung in der Ukraine ein.

Denn die Idee erzielte seinerzeit sehr große Aufmerksamkeit. „RTL, Sat1, Pro 7 und sogar das Schweizerische Bauernblatt riefen an und wollten über unsere Aktion berichten“, blickt Hermann Dedert, Vorsitzender des WLV Herford-Bielefeld zurück. Auch beim ARD-Spendenmarathon war eine Luftaufnahme des Trecker-Peace-Zeichens zu sehen.

Mit einem derartigen Medienansturm auf ihre Spontanaktion hatten die Initiatoren nicht gerechnet. Für die Nutzung des Bildes baten sie lediglich um eine Spende. „Wir waren ja gar nicht auf dieses große Interesse vorbereitet und hatten überhaupt nicht geplant, damit Geld einzunehmen“, begründet Dedert.

Trotzdem seien einige hundert Euro zusammengekommen, die der WLV Herford-Bielefeld nun auf 1000 Euro aufgerundet hat und der Hilfsinitiative „Enger-Siret“ der Familie Ebmeyer in Enger zukommen ließ. Eine stimmige Angelegenheit, findet Dedert: „Für uns war es naheliegend, das Geld, das wir mit unserem Engagement eingespielt haben, auch für eine Hilfskampagne einzusetzen. Die Initiative der Ebmeyers halten wir für eine sehr gute.“

Die Spende der Landwirte trägt dazu bei, die Transporte der vielen von Bürgern und Unternehmen gespendeten Hilfsgüter zu den Not leidenden Menschen in der Kriegsregion zu finanzieren. Vor Weihnachten haben Ebmeyers in Zusammenarbeit mit den Johannitern abermals eine Lieferung auf den Weg gebracht, die unter anderem etwa 2000 Weihnachtspäckchen enthält.

„Wir machen weiter“, stellt Joachim Ebmeyer schon jetzt für das kommende Jahr in Aussicht und bedankt sich ausdrücklich bei allen Spendern und ehrenamtlichen Unterstützern.