Ermittlungsakten füllen ganzen Raum

Seit Sommer 2019 wurde gegen einen heute 50 Jahre alten Herforder ermittelt, seit Monaten liegt eine Anklage vor. Einen Prozess dürfte es aber auch in diesem Jahr nicht mehr geben. Dabei geht es um bis zu 5 Millionen Euro, die der frühere Geschäftsführer einer großen, mittlerweile abgewickelten Zeitarbeitsfirma veruntreut haben soll.

Mit dem mutmaßlich veruntreuten Geld soll der Herforder unter anderem in den Räumen des ehemaligen Café Erdbrügger an der Rennstraße ein Café betrieben haben.

Grund sind der Umfang des Verfahrens und die Überlastung der Justiz, die sich zunächst um Haftsachen kümmern muss. Denn sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft, muss diese regelmäßig (in der Regel maximal sechs Monate) auf Angemessenheit überprüft werden. In diesem Zeitraum sollte auch eine Hauptverhandlung beginnen. Solche Fälle werden deshalb bevorzugt verhandelt.