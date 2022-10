Erst Kuchen, dann Wasserpfeife

Lokal „Stammplatz“ am Gänsemarkt in Herford soll Generationen verbinden und Anfang November eröffnen

Wenn alles klappt – und danach sieht‘s derzeit aus – soll ihr „Stammplatz“ Anfang November an den Start gehen. Noch wird in dem seit vielen Jahren leerstehenden Erdgeschoss in der Steinstraße 11/13 vis-a-vis dem Gänsemarkt fleißig gewerkelt. „Wir haben uns nicht lumpen lassen, feilen seit langer Zeit an dem Konzept. Insgesamt werden wir 60.000 Euro investieren“, sagt Rami Fadel.