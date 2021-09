Erst tanken, dann waschen

Mindener Straße in Herford: Neben Aral entstehen sechs Selbstbedienungsboxen

Herford

Die frühere Gaststätte Heinrich Sieker an der Mindener Straße in Herford ist im vergangenen Jahr abgerissen worden, jetzt entsteht auf dem Gelände neben der Aral-Tankstelle etwas Neues: Anfang 2022 sollen sechs Selbstbedienungswaschboxen in Betrieb gehen.

Von Moritz Winde