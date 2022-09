Erste Impftermine für neuen Omikron-Impfstoff in Enger

Sofern die Ständige Impfkommission (STIKO) bis Freitag (8. September) ihre Empfehlung abgegeben hat, werden an diesem Tag in der Impfstelle des Kreises Herford in Enger die ersten an die Omikronvariante BA.1 angepassten Impfstoffe verimpft.

Dafür hat der Kreis Herford einen Sonder-Impftermin organisiert: von 14 bis 17 Uhr soll in Enger der neue Impfstoff von Biontech ausgegeben werden. Mit dem Impfstoff des Herstellers Moderna rechnet man nach Angaben des Kreises frühestens in der folgenden Woche. Sollte die STIKO also ihre Empfehlung aussprechen, stehen zunächst 100 Impfdosen für Auffrischungsimpfungen bereit.

Eine Impfung ist an diesem Tag ausschließlich mit Termin möglich. Dieser kann unter www.kreis-herford.de/impfstellen vereinbart werden.

Zugelassen sind die Impfstoffe für Personen ab 12 Jahren, die bereits mindestens die Grundimmunisierung gegen Covid-19 erhalten haben. Neben den Auffrischungsimpfungen mit dem angepassten Wirkstoff sind weiterhin Impfungen zur Grundimmunisierung mit den bislang bekannten Vakzinen von Moderna, Biontech und Novavax möglich. Die Betriebszeiten des ehemaligen Impfzentrums in Enger und der Impfstelle am Augustinerplatz in Herford sind ebenfalls auf der Webseite des Kreises Herford einzusehen.

Infektionszahlen rückläufig

Seit vergangenem Donnerstag (1. September) hat das Gesundheitsamt des Kreises Herford 912 neue Infektionen mit dem Coronavirus dokumentiert. In der Vorwoche waren es noch 1069. Auch der Inzidenzwert sinkt: von 363,2 auf 315,3. Aktuell sind insgesamt 2082 Personen (Vorwoche: 2210) mit dem Coronavirus infiziert. Sie verteilen sich auf Bünde (373), Herford (499), Hiddenhausen (170), Löhne (457), Rödinghausen (67), Kirchlengern (136), Spenge (98), Enger (149) und Vlotho (133).

Weitere Todesfälle sind nicht hinzugekommen. Bei 356 Personen aus dem Kreis Herford lag zum Zeitpunkt ihres Todes eine Corona-Infektion vor. Seit Beginn der Pandemie haben sich kreisweit 108.361 Personen mit dem Virus infiziert. 22 Patienten werden aktuell stationär in den Krankenhäusern des Kreisgebiets behandelt, eine intensivmedizinisch, eine Person ist beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 28 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.