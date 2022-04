Erster Tag ohne Maskenpflicht in Herfords Geschäften

Herford

Mit dem Ablauf des Samstags, 2. April, endet die Maskenpflicht in den Geschäften – was bedeutet: Beim verkaufsoffenen Sonntag an diesem Wochenende in Herford besteht erstmals die Chance, ohne Mund- und Nasenschutz ein Geschäft zu betreten.

Von Hartmut Horstmann