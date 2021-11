„Es geht um aktive Friedensarbeit“

Die jährlichen Haus- und Straßensammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sind gestartet. Der stellvertretende Ministerpräsident Dr. Joachim Stamp (FDP) ruft in diesem Jahr zu Spenden für die humanitäre Arbeit des Volksbundes auf.

„Angesichts zahlreicher Krisen und Kriege in der Welt ist es notwendiger denn je, daran zu erinnern, wie kostbar und keineswegs selbstverständlich Frieden, Freiheit und Demokratie sind“, betont Stamp. „Auf Kriegsgräberstätten werden die Folgen von Kriegen sichtbar; das Gedenken an die Kriegstoten wird bewahrt.“ Gleichzeitig dienen sie als Ausgangspunkt für internationale Jugendbegegnungsprojekte und für die so bedeutsame historisch-politische Bildungsarbeit.