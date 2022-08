„Es lohnt sich zu kämpfen“

Herforder Gewerkschafter Hermann Janßen (65) geht in Ruhestand

Herford

Als Ostfriese ist er in Herford heimisch geworden, hat hier Jahrzehnte für die Gewerkschaft ÖTV und nach dem Zusammenschluss später für Verdi Arbeitskämpfe organisiert. Nach 33 Jahren hauptberuflicher Gewerkschaftsarbeit geht Hermann Janßen am Donnerstag in den Ruhestand.

Von Bernd Bexte