„Es muss mehr Rechte für Kinder geben“

Evelyn Taborsky ist im Alten Kreiskrankenhaus mitten in der Stadt geboren, im Holland aufgewachsen. Dort, wo jetzt das Cerdo ist, war einst eine Würstchenbude. „Da gab es Bratwurstbrötchen mit Ketchup für fünf Pfennig.“ Kindheitserinnerungen. Evelyn Taborsky ist Herford treu geblieben, weil sie die Stadt lebens- und liebenswert findet. Sie wohnt auch heute noch unweit des Cerdo. Für den Bundestag kandidiert die 64-Jährige als Mitglied der Freien Wähler für den Wahlkreis 133 (Kreis Herford/Minden-Lübbecke II). Dabei ist sie noch gar nicht so lange in der Politik aktiv. Ihre Mutter hatte ihr einst geraten: „Geh nie in eine Partei.“ Vielleicht sind es genau deshalb die Freien Wähler geworden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar