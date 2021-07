Es war Brandstiftung

Erst hörte er ein lautes Knacken, dann einen explosionsartigen Knall: Gegen 3.30 Uhr am Mittwochmorgen wurde ein Anwohner des Fürstenweges im Engeraner Stadtteil Belke-Steinbeck vermutlich Zeuge einer Brandstiftung.

Haus im Fürstenweg in Enger brennt: Anwohner sieht Mann davonlaufen – Dachgeschoss-Bewohner rettet sich selber

Der Mann hielt sich zu dieser Zeit zufällig auf dem Balkon seines Hauses auf. Nach der Detonation sah er, wie ein Mann in Richtung Kaiserstraße weglief. Nur wenige Minuten später brach in einem Mehrfamilienhaus am Fürstenweg ein Feuer aus.