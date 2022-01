Es wird mal wieder Zeit für feine Anzüge

Aus einer kleinen Herforder Lohnkonfektion wird in 75 Jahren der Bugatti-Konzern – Marke ist in ganz Europa bekannt

Herford

Noch vor der Währungsreform, am 6. Januar 1947, hebt Friedrich Wilhelm Brinkmann seine Lohnkonfektion für Damen- und Herrenbekleidung aus der Taufe und meldet die Firma beim Amtsgericht Herford für das Handelsregister an. Es ist der Grundstein für die heutige Bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG mit 635 Beschäftigten und 158 Millionen Euro Jahresumsatz (2020).

Von Stephan Rechlin