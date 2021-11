Ex-Wise-Guy singt in Herford

Eddi Hüneke, Gründungsmitglied der erfolgreichsten A-cappella-Band Deutschlands Wise Guys, startet nach deren Auflösung solo durch. Am Freitag gastiert er in Herford.

Kostenlose Konzerte am Freitagabend in der Petrikirche

Im März 2016 war Eddi Hüneke (links) noch mit den Wise Guys für ein Unplugged-Konzert in der Herforder Münsterkirche. Diesmal kommt er als Solokünstler in die Petrikirche.

Schon bei seiner ersten bundesweiten Tour „Alles auf Anfang“ begleitete ihn der ehemalige Klavierlehrer seiner Kinder, Tobi Hebbelmann. Die beiden Musiker sind seit 2018 zu einem ungleichen Duo zusammengewachsen. Es erinnert bisweilen schon jetzt an ein altes Ehepaar, wenn sie sich bissig, aber liebevoll gegenseitig auf die Schippe nehmen.

Wer die Musiker erleben möchte, hat dazu am morgigen Freitag, 19. November, die Möglichkeit. In der Petrikirche geben Hüneke und Hebbelmann zwei Konzerte – um 18 und 20 Uhr. Pfarrer Bodo Ries studierte mit Eddi Hüneke in Heidelberg Theologie. Die Konzerte sind kostenlos, weil die Stadt die Veranstaltung bezahlt. Anmeldung im Internet: https://petri-herford.de