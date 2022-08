Die Tat ereignete sich bereits am 16. März diesen Jahres. An diesem Tag wurde der Geschädigte gegen 9 Uhr, im Verlauf eines Gespräches mit einem unbekannten Pärchen, auf der Herforder Straße in Vlotho abgelenkt. Währenddessen wurde ihm seine Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Darin befanden sich neben Bargeld auch diverse persönliche Papiere.

Kurze Zeit später, gegen 9.45 Uhr versuchte eine männliche Person, mit einer der entwendeten Debitkarten an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in Vlotho Geld abzuheben. Der Vorgang scheiterte.

Hinweise auf Täter gesucht

Bei dem Versuch wurde der Täter jedoch gefilmt. Die Polizei veröffentlichte nun Bilder von Überwachungskameras um den dringend tatverdächtigen Mann zu finden.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 45 und 55 Jahre alt, der Erscheinung nach süd- oder osteuropäischer Herkunft. Er ist etwa 1,80 Meter groß und hat kurze, dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine blaue Jacke, Jeans sowie eine dunkle Schirmmütze und eine Brille.

Wer kann Angaben zu der Person machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 entgegen.