„Wird der Plan so umgesetzt, werden wir in zwei Jahren die Stadt mit den meisten Fahrradzonen sein“, sagt Beigeordneter Dr. Peter Böhm. „Der Plan“ zeigt eine Vielzahl von Herforder Straßen, die zu verschiedenen Fahrradzonen zusammengezogen werden sollen.

Die Mitglieder des Verkehrsausschusses werden sich mit dem Thema in der Sitzung am 21. Februar beschäftigen. Vor allem in Wohnquartieren und in bestehenden Tempo-30-Zonen soll der Radverkehr durch die Ausweisung von Fahrradzonen deutlich gestärkt werden.