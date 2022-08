Familientag auf dem Herforder Wetehof

Der Hof von Johanna und Jan-Wilhelm Wetehof in Herford verwandelt sich am Samstag, 20. August, in eine Erlebnis-Meile. Der „Aktionstag auf dem Stoppelfeld“ - ein Mix aus Entertainment und Wissensvermittlung - soll neue Maßstäbe setzen.

Die Dimensionen der Premiere sind gewaltig: Das Festtreiben soll sich auf mehreren Hektar abspielen, allein 3000 Pkw-Parkplätze stehen am Alten Grenzweg zur Verfügung.

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das Sommerevent auf Hochtouren, zu dem die heimischen Landwirte und der Landwirtschaftliche Kreisverband Herford-Bielefeld am Samstag, 20. August, von 10 bis 22 Uhr nach Schwarzenmoor einladen.

Besucher können Trecker in Aktion erleben, in einer Maschinenausstellung den Weg von der Aussaat bis zur Ernte verfolgen, mit Bauern sprechen und diskutieren, zwei Meter in den Ackerboden hinabsteigen und vieles mehr.

Auf dem Trecker mitfahren

„Landwirtschaft hautnah“ schließt sich an eine Aktion aus dem Dezember 2021 an. Jan-Wilhelm Wetehof aus Herford-Schwarzenmoor, Jens Müller aus Löhne und Hermann Dedert, Landwirt aus Hiddenhausen und Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Herford-Bielefeld, hatten ihre Berufskollegen zusammengetrommelt. Mit einem Konvoi aus leuchtend geschmückten Treckern haben sie gemeinsam „einen Funken Hoffnung“ in die Stadt Herford gebracht. Bereits 2020 hatten sie Gutscheine an die Kinder im Klinikum zum Mitfahren auf dem Trecker verteilt. „Diese Mitfahr-Gutscheine wollen wir nun endlich einlösen“, berichtet Müller.

Das Mitfahren auf dem Trecker ist ein besonderes Highlight. „Live dabei sein, wenn der Trecker über das Feld fährt, das ist wohl der Kindheitstraum von vielen“, so Dedert.

Auf dem Feld und auf der Hofstelle gibt es viel zu entdecken: verschiedene Stände zu Themen der Landwirtschaft, Imkerei, dem Wald oder Umweltschutz, das Wettmelken an einer Holzkuh, das Bestimmen verschiedener Getreidearten, sowie das Nistkastenbauen sind nur einige der zahlreichen Aktivitäten. Beispielsweise können die Besucher auf einem Kartoffelacker nach Erdäpfeln buddeln.

Für Spiel und Spaß sorgen unter anderem eine Strohburg und ein Trampeltrecker-Parcours. Viele befreundete Institutionen und Verbände, wie die Imker, die Biologische Station Ravensberg, die Jäger, die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, der Kreisverband der Rassegeflügelzüchter, die Feuerwehr, die Zuckerfabrik in Lage und viele weitere unterstützen die Landwirte mit ihren Ständen an diesem Tag.

Weitere Attraktionen für große und kleine Technikbegeisterte sind ein Klein-Mähdrescher, der die genaue Funktionsweise eines richtigen Dreschers in Aktion zeigt, sowie ein „großer“ Mähdrescher in der Maschinenausstellung. Auf dem Stoppelfeld werden neben anderen Arbeitsgeräten auch Alttraktoren ausgestellt, die mit verschiedenen Vorführungen in Aktion treten.

Leckeres von den Landfrauen

Köstlichkeiten von den Landfrauen sorgen für das leibliche Wohl der Gäste: Neben Bratwurst und Kaltgetränken auf dem Hof verkaufen die Landfrauen Kaffee und Kuchen. Auch leckeres Eis von einem Bauernhof in Bielefeld wird es geben.

Das Besondere: Auch am Getränkestand kann man sich über die Landwirtschaft informieren. Landwirte aus dem Kreis Herford und der Stadt Bielefeld schenken Getränke aus und bieten offene Gespräche an. „Wir freuen uns immer wieder, wenn jemand auf uns zukommt und Interesse an dem zeigt, was wir tun“, bekräftigt Dedert.

Live-Musik bis zum Sonnenuntergang

„Ab 18 Uhr wartet noch eine ganz besondere Attraktion auf unsere Gäste“, sagt Jan-Wilhelm Wetehof. Auf dem Stoppelacker ist eine Bühne aufgebaut, auf der der Abend musikalisch ausklingen wird. Die bei jungen Leuten bekannte Band „Always late“ und eine interessante Kombination von DJ und Saxophonspieler sollen für richtig gute Stimmung sorgen.

Der bunte Familientag sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden, musste jedoch wegen veränderter Corona-Auflagen kurzfristig abgesagt werden. „Daher freuen wir uns sehr, dass wir den Tag in diesem Jahr nachholen können“, sagt Wetehof.

Dabei sind die Landwirte für die Unterstützung vieler Sponsoren dankbar, besonders von der Volksbank Herford-Mindener Land, die als Genossenschaftsbank seit jeher eine enge Verbindung zur Landwirtschaft hat, der Herforder Brauerei und der Stadt Herford und Pro Herford mit dem Herford-Plan.

Die Landwirte sind voller Vorfreude und versprechen: „In dem kurzen Zeitfenster zwischen der Ernte und der neuen Aussaat gestalten wir ein Stoppelfeld, wie es die Region noch nie erlebt hat.“ Bereits fünf Tage nach der Gaudi soll das Feld wieder bewirtschaftet werden. Jan-Wilhelm Wetehof: „Dann säen wir Raps.“