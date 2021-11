FDP zeigt Kähler Skizze

OWL-Forum in Herford: Liberale projizieren Montforthaus an den Janup

Das Montforthaus eingefügt an den Janup. Links ist der Gänsemarkt zu sehen. Das Haus ragt ein wenig in die Parkplatzfläche hinein.

Herfords Beigeordneter Dr. Peter Böhm hatte in der Ratssitzung am Freitag erklärt, dass die Fläche, die der Stadt derzeit zur Verfügung steht, zu klein ist für ein Gebäude, das die Größe des Montforthauses hat. Böhm hält nach Ansicht der Skizze an seiner Position fest. Denn die von der FDP erstellte Skizze zeige, wie das Gebäude ein wenig auf die Parkplatzfläche am Janup hineinragt. Diese Fläche steht der Stadt zur Bebauung derzeit nicht zur Verfügung, weil sich der Einzelhändler Rainer Döring bis zum Jahr 2038 hat zusichern lassen, dass er die Fläche für seine Kunden nutzen kann. Dr. Böhm soll mit Döring das Gespräch suchen, ob die Stadt doch Zugriff auf die 1800 Quadratmeter große Parkplatzfläche erhält. Eigentümerin des Parkplatzes ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft WWS. Vermarktet wird das Areal durch die Stadtverkehrsgesellschaft.