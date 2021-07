Ferienspiele inmitten der Natur

Vlotho

Weit weg vom Trubel der Innenstadt hatte die FDP Vlotho in diesem Jahr Kinder zwischen acht und zwölf Jahren zu Ferienspielen in ländlicher Idylle eingeladen. Den perfekten Ort bot der Hof Thiesmeier in Steinbründorf mit einem Hühnerstall und einem Hofhund, aber auch mit Pferden und zahlreichen Kühen „zum Anfassen“ – und mit viel Technik.