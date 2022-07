Feuerwehr-Einsatz bei Douglas in Herford

Fahrstuhl-Motor in Innenstadt-Gebäude überhitzt

Herford

Viel Aufregung um fast nichts: Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag mit einem Großaufgebot in die Herforder Innenstadt ausgerückt. In der Parfümerie Douglas hatten Mitarbeiterinnen Rauch bemerkt -- und die 112 gewählt.

Von Moritz Winde