Feuerwehr löscht Flammen jetzt digital

Feuerwehrleute müssen ständig üben, damit im Notfall jeder Handgriff sitzt. An der Kreisfeuerwehrzentrale in Hiddenhausen-Eilshausen steht dafür ab sofort ein hochmodernes Trainingssystem zur Verfügung.

Übergabe eines in OWL digitalen Trainingssystems an der Kreisfeuerwehrzentrale in Hiddenhausen

Mit einer Technik aus den USA können Flammen digital nachgestellt und per Laserstrahl „gelöscht“ werden. Am Donnerstag (26. Januar) wurde die neue Ausrüstung im Wert von 40.000 Euro offiziell an die Kreisfeuerwehrzentrale übergeben. Kreisbrandmeister Bernd Kröger bedankte sich bei Peter Becker, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Herford, der zur Präsentation gekommen war. Die Sparkassen-Stiftung hatte sich mit 37.500 Euro an den Anschaffungskosten beteiligt.