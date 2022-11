Feuerwehr löscht Hausbrand in Rödinghausen

Drei Bewohner bringen sich in Sicherheit - Haus nach Feuer unbewohnbar

Rödinghausen

In einem Einfamilien-Fachwerkhaus an der Heerstraße ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Weil das Haus stark verraucht war, mussten die Bewohner bei Bekannten unterkommen.

Von Christian Müller