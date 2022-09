Feuerwehr probt in Eilshausen den Ernstfall

Wer rastet der rostet: Ständiges Training ist für die Einsatzkräfte der Feuerwehr wichtig, um im Notfall schnell helfen zu können. Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause fand am Wochenende wieder der Leistungsnachweis des Kreisfeuerwehrverbandes Herford in Hiddenhausen-Eilshausen statt.

28 Mannschaften aus dem gesamten Wittekindsland gingen an den Start, um einen Löschangriff vorzuführen, Knoten und Stiche anzulegen sowie einen sportlichen und theoretischen Teil zu absolvieren.

Lange Zeit hätte der Ausbildungsbetrieb geruht, um nicht den Komplettausfall ganzer Feuerwehreinheiten zu riskieren, erinnerte Kreisbrandmeister Bernd Kröger. Er zog deshalb ein positives Fazit: „Das war ein gelungener Neustart mit guten Resultaten!“

Der Leistungsnachweis zählt zu den Traditionsveranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes. Die Anfänge reichen bis in das Jahr 1979 zurück. Mehr als 200 ehrenamtliche Feuerwehrleute stellten sich am Samstag dem Wettbewerb, der nach den Richtlinien des Verbandes der Feuerwehren NRW rund um die Kreisfeuerwehrzentrale ausgetragen wurde.

Leistungsnachweis der Feuerwehren aus dem Kreis Herford in Hiddenhausen Die Feuerwehrleute aus Bünde-Ahle absolvieren die Gruppenübung und haben drei C-Rohre vorgenommen. Foto: Jens Vogelsang Kreisdirektor Markus Altenhöner, Landrat Jürgen Müller, Bürgermeister Rüdiger Meier (Kirchlengern), Kreisbrandmeister Bernd Kröger, MdL Christian Obrok, stellv. Bürgermeister Erwin Steffen (Hiddenhausen) und Bürgermeister Thomas Meyer (Enger) informieren sich über den Leistungsstand der Feuerwehr. Foto: Jens Vogelsang Im Schlauchkeller demonstrieren die Aktiven drei Feuerwehrknoten. Teilweise gibt es noch Übungsbedarf. Foto: Jens Vogelsang Wassertrupp und Schlauchtrupp der Löschgruppe Enger-Westerenger beim zusammenkuppeln der Saugleitung. Foto: Jens Vogelsang Julian (12), Samantha (13), Max (14), Nils (14), Betreuer Nico Saliger, Lily (14) und Soe (11) von der Jugendfeuerwehr Hiddenhausen-Eilshausen sind an der Schlauchwickelmaschine im Einsatz. Foto: Jens Vogelsang Viele junge Feuerwehrleute haben in diesem Jahr zum ersten Mal am Leistungsnachweis teilgenommen. Sie werden von Matthias Kuhle (l), Geschäftsführer des Kreisfeuerwehrverbandes, und vom stellv. Kreisbrandmeister Holger Klann (r) mit dem Leistungsabzeichen in Bronze ausgezeichnet. Foto: Jens Vogelsang Kristina Bischoff, Roman Ollech, Staffelführer Jan-Frederik Hölling, Franziska Brinkmann und Björn Sudek von der Löschgruppe Kirchlengern-Nord haben in rund dreieinhalb Minuten einen Löschangriff mit zwei C-Rohren vorgenommen. Foto: Jens Vogelsang Auf der abgesperrten Meierstraße werden den ganzen Samstag hindurch Schläuche gerollt. Foto: Jens Vogelsang Das Löschwasser kommt aus einem Übungshydranten. Foto: Jens Vogelsang

Landrat Jürgen Müller und weitere Vertreter aus Politik und Verwaltung informierten sich an der Strecke. Die Feuerwehr sei gut durch die Krise gekommen, sagte Müller. „Auf die Einsatzkräfte war zu jeder Zeit Verlass!“

Zum Löschangriff traten die Einheiten wahlweise als sechsköpfige Staffel oder neuköpfige Gruppe auf der abgesperrten Meierstraße an. Die Löschgruppe Kirchlengern-Nord hatte sich am Vormittag für die Staffelübung entschieden, bei der das Löschwasser per Standrohr aus einem Unterflurhydranten entnommen wurde. Jan-Frederik Hölling erteilte seinen Leuten den Einsatzbefehl: „Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit 1. C-Rohr zum linken Zielfeuer über den Platz vor!“

In Windeseile verlegten Kristina Bischoff und Roman Ollech zunächst die B-Leitung zum Verteiler und stellten dann die Schlauchverbindung zwischen Fahrzeug und Hydrant sicher. Maschinist Thomas Brinkjost unterstützte sie dabei, während der Angriffstrupp bereits das erste Strahlrohr in Stellung gebracht hatte. „Wasser marsch!“, rief einer der Feuerwehrleute.

Nach rund dreieinhalb Minuten traf der Wasserstrahl auch die zweite Zielklappe, die daraufhin umfiel und das Ende der Übung einläutete. Die Staffel blieb damit deutlich unter der Zeitvorgabe von fünf Minuten. Der Staffelführer zeigte sich erleichtert: „Auch das Schiedsrichterteam hatte nichts zu beanstanden“, erklärte Jan-Frederik Hölling.

Lediglich elf Einheiten absolvierten übrigens als Alternative die Gruppenübung, bei der zunächst eine Saugleitung zusammenzukoppeln war, mit der das Löschwasser anschließend aus einem Brunnen gefördert wurde.

Im Schlauchkeller der Feuerwehrzentrale demonstrierten die Ehrenamtlichen danach drei Feuerwehrknoten. Vor allem der Rettungsknoten – er dient unter anderem zum Sichern von Personen beim Herabführen auf einer Leiter - hätte Probleme bereitet, stellte Kreisbrandmeister Kröger fest. „Mastwurf und Zimmermannsstich, die als Befestigungsknoten eingesetzt werden, beherrschen die Aktiven hingegen ohne größere Schwierigkeiten.“

Ein theoretischer Test gehörte ebenfalls zum Leistungsnachweis. In diesem Jahr standen 30 Fragen zum Brandschutzgesetz (BHKG) sowie den Themenfeldern Vorbeugender Brandschutz, Brandbekämpfung und Allgemeinwissen auf dem Programm. „Die Kenntnisse wurden stichpunktartig überprüft“, so Kröger. Schließlich bewiesen die Ehrenamtlichen noch sportliche Fitness. Auf dem Sportplatz in Eilshausen fand ein Staffellauf über 450 Meter statt.

Wehrleute ausgezeichnet

Einige Wehrleute wurden im Verlaufe des Tages für ihre langjährige Teilnahme am Wettbewerb geehrt. So erhielten Roland Betke, Enger (25. Teilnahme), Dirk Rethmeier, Vlotho (25. Teilnahme), Daniel Montag, Löhne (30. Teilnahme) und Christian Spiller, Enger (35. Teilnahme) das „Leistungsabzeichen der Sonderstufe in Gold mit Jahreszahl“.

Andererseits nahmen 53 vorwiegend jüngere Aktive in diesem Jahr erstmals am Leistungsnachweis teil. Sie bekamen das Leistungsabzeichen in Bronze überreicht. „Der Ehrgeiz dieser Feuerwehrleute und ihr Interesse am Leistungsnachweis stimmt mich hoffnungsfroh, dass im nächsten Jahr wieder deutlich mehr Mannschaften mit dabei sind“, so der Kreisbrandmeister. Im Kreisgebiet gibt es momentan nämlich etwa 1.570 Feuerwehraktive. Der größte Teil von ihnen ist ehrenamtlich tätig. Während der kommenden Tage wird der Leistungsnachweis genau ausgewertet. Die drei Erstplatzierten werden dann während einer Feierstunde mit Pokalen bedacht.