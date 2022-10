Filmtage im Kreis Herford starten am 24. Oktober

Fünf aktuellen Dokumentar- und Spielfilme werden im Rahmen der 16. Filmtage im Kreis Herford in der Zeit vom 24. Oktober bis 28. November im Herforder Kino Capitol gezeigt. Die Reihe trägt den Titel „über fordern“.

Gezeigt werden die Filme immer montags ab 19.30 Uhr. Es gibt nur eine Ausnahme: Am 31. Oktober pausieren die Filmtage.

„Über die Jahre hat ein vielfältiges Publikum unsere Filmreihen zu schätzen gelernt. Besonders freuen wir uns auf den Film ›Geboren in Ravensbrück‹ am 14. November, bei dessen Vorführung auch die Regisseurin für ein Filmgespräch anwesend sein wird“, sagt Stephanie Geissler, Geschäftsführerin von Arbeit und Leben im Kreis Herford DGB/VHS.

Besonders macht die Filmreihe, dass alle beteiligten Organisationen sich ihren Film ausgesucht haben und ihn an dem Abend begleiten. So besteht nach den Filmen die Möglichkeit zur Diskussion. „Mit den Filmen wollen wir auf Themen aufmerksam machen, wie etwa die schlechte Lage der Krankenhäuser oder die Gewalt gegen Frauen. Manchmal ist das nur durch gut gemachte Dokumentarfilme möglich, manchmal sind die Themen auch in Spielfilmen umgesetzt, die dann auch noch spannend oder unterhaltsam sein können“, erläutert Manfred Horn, Koordinator der Filmreihe.

Besonders ist zudem, dass die Filme keinen Eintritt kosten. Wer mag, kann nach dem Film spenden. „Dadurch ermöglichen wir, dass sich alle die Filme anschauen können, auch Menschen mit geringem Einkommen“, ergänzt Manfred Horn. Da die Filme keinen Eintritt kosten, ist eine Reservierung vorab nicht möglich.

Welche Filme sind zu sehen?

Die Filmreihe startet am 24. Oktober mit dem Oskar-prämierten Spielfilm „Nomadland“ der von Arbeit und Leben Herford organisiert wurde. Der Film thematisiert das Leben einer Wanderarbeiterin in den USA, prekäre Arbeitsbedingungen und ungewöhnliche Lebensentwürfe.

Am 7. November zeigen die Flüchtlingsbegleiter-Friedensgruppe Herford und die Amnesty International Gruppe Herford den Film „Kurnaz gegen George W. Bush“. Dieser zeigt die Geschichte einer Mutter, die es sogar mit dem ehemaligen US-Präsidenten aufnimmt, um ihren Sohn aus dem Gefangenenlager in Guantanamo zu befreien.

Weiter geht es am 14. November mit dem Dokumentarfilm „Geboren in Ravensbrück“, in dem gezeigt wird wie eine als Kind im Konzentrationslager Ravensbrück geborene Frau sich auf die Suche nach ihrer Geschichte macht. Filmpartner*innen sind die Fachstelle NRWeltoffen im Kreis Herford und die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus OWL.

Der mit einem Oskar für das beste Drehbuch ausgezeichnete Spielfilm „Promising Young Woman“ thematisiert sexualisierte Gewalt an Frauen, aber auch den Wunsch nach Vergeltung. Der Film wird von der Arbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Herford / Frauen- und Mädchenprojekte im Kreis Herford organisiert.

Den Abschluss der Filmreihe macht am 28. November der Film „Der marktgerechte Patient“, organisiert von den Filmpaten VHS Kreis Herford, IPPNW / Ärzte in sozialer Verantwortung und Verdi-Regionalvorstand Herford. Der Film behandelt Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern sowie die zunehmende Profitorientierung des Gesundheitssektors.