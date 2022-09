Herford

Die Wellteam-Gruppe investiert an ihren Standorten in Herford und Löhne in den kommenden beiden Jahren etwa 25 Millionen Euro. Im Gewerbegebiet Diebrock soll ein neues Hochregallager entstehen. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten der Bauvoranfrage in dieser Woche zu.

Von Ralf Meistes