Fit für die Arbeit mit Menschen

„Trotz schwieriger Umstände haben Sie es geschafft. Darauf können Sie zurecht stolz sein“, beglückwünschte Schulleiterin Heike Dunker die Abgänger*innen des evangelischen Elisabeth-von-der-Pfalz-Berufskollegs und wünschte ihnen, dass sie das Gelingensgefühl für sich verankern und in der Zukunft mit Zuversicht abrufen können.

Abschlüsse im Berufsfeld Gesundheit und Soziales: Die Absolvent*innen des Elisabeth-von-der-Pfalz-Berufskollegs in Herford.

65 Fachabiturient*innen, 24 Kinderpfleger*innen sowie 22 Erzieher*innen haben einen Meilenstein auf dem Weg zur beruflichen Zukunft erreicht. Nach ihrem Abschluss am Elisabeth-von-der-Pfalz-Berufskolleg haben die meisten von ihnen bereits einen Arbeits- oder weiteren Ausbildungsvertrag in der Tasche, einige beginnen auch ein Studium an der Fachhochschule.

Die Absolventen

Kinderpfleger*innen und/oder mittlerer Schulabschluss: Laura Beckmann, Sakima Beine, Elizabeth Brinkmann, Sophia Dreising, Fatima El Marraki, Sabrina Fischer, Emilia Gerz, Andreea Grama, Shakira Guder, Nico Habbe, Kathrin Hartmann, Daria Höpfner, Tim Lukas Kaiser, Alena Karakus, Amine Beyza Korkmaz, Johanna Landwehr, Erika Lanzafame, Denise Mählmann, Esra Özkan, Inessa Schablinskaya, Joanna Traber, Manuela Triller, Shota Uka, Chiara Volterra

Fachhochschulreife Gesundheit und Soziales: Nilofer Ahmad, Güljin Akay, Vivian Amling, Oliver Bartelheimer, Maja Benthaus, Joanna Berch, Laura Bergsiek, Sabrina Brandt, Aylin Cakmak, Rümeysa Cizmeci, Grace Counsell, Rawan Dib, Cathleen Engelmann, Jenny Engelmohr, Lilli Feindt, Lina Flink, Joanna Frenzel, Alina Fuchs, Lea Hammen, Laura Hebrock, Regina Jostmeier, Sophie Kammann, Jasmin Kassebaum, Alisya Kaya, Jaqueline Kessler, Evelyn König, Henry Kröker, Joshua Latz, Liane Lepp, Kim Sophie Lohmeyer, Faye Matloub, Vanessa Mazur, Melisa Memis, Robin Menke, Maja Menzel, Nele Niefert, Marilyn Ohlendorf, Liis Paßlack, Leonie Peters, Nils Petersen, Michele Pugacev, Annabell Quintana, Michelle Raatz, Kimberley Rattenbury, Julius Röttger, Milena Rufanow, Olga Schejn, Alischa Schleising, Evelin Schlichtenmeier, Franziska Schölzel, Antonia Schüssler, Laura Schwarze, Chantal Siebraße, Lina Strathmann, Ben Sudek, Silva Suliman, Melina Thamm, Laura Tinibel, Sabrina Tismer, Kimberly Vollmer, Lea Warkentin, Anna-Lena Weckerle, Julien Weinert, Valerie Wieck, Jennifer Wiemann

Erzieher*innen (mit Fachhochschulreife): Angelina Barabanov, Miriam Becker, Anna-Lena Berenbrock, Malte Berndt, Mara Sophie Dodt, Kristina Ergert, Dorothea Fortmeyer, Katharina Funke, Viktoria Jazkowski, Alana Koch, Julia Koch, Sara Litterst, Cigdem Özen, Michelle Pfeifer, Verena Schäffer, Finja Scholz, Mario Siekmann, Alina Weber, Lea Weber, Kathleen Wegener, Annika Wetzel, Denise Wolke