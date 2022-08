Flammen im alten Herforder NP: Großübung vor dem Abriss

Das Piepen der Rauchmelder durchbricht die abendliche Stille, dichter Qualm dringt aus der ersten Etage, Hilferufe sind zu hören: Die Katastrophen-Szenerie ist so echt, dass man vom Schlimmsten ausgehen muss. „Da muss ja etwas Schreckliches passiert sein“, glaubt eine Anwohnerin. Doch keine Bange: Der Großeinsatz an der Ahmser Straße vom Montagabend ist nur eine Übung.

Im dichten, schwarzen Qualm suchen die Feuerwehrleute nach den vermissten Menschen. Der Komplex an der Ahmser Straße mit Supermarkt, Wohnungen, Werkstatt und Einfamilienhaus soll in den nächsten Wochen Schauplatz weiterer Übungen sein. Im September dann kommen die Abrissbagger.

Wozu ein alter, dem Abriss geweihter Supermarkt nicht alles gut sein kann. Seit Jahren steht der ehemalige Niedrig-Preis zwischen Bahnübergang und Moschee leer. Im September will Lidl den Backstein-Bau abbrechen lassen, um dort eine neue Filiale zu errichten. Weshalb das Haus also vorher nicht noch für Trainingszwecke nutzen, dachte sich Christoph Büker vom Löschzug Mitte und klingelte beim Discounter in Neckarsulm an.