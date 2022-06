Flugverspätungen und Co: Droht jetzt der große Urlaubsärger?

Herford

Bislang habe es gar nicht so viele Anfragen zum Thema Reiserecht gegeben. Bislang. Mit dem Ferienstart Ende kommender Woche könnte aber so einiges auf die Herforder Verbraucherzentrale zukommen – wenn sich die Personalsituation in den Flughäfen und an den Check-in-Schaltern nicht verbessert.

Von Bernd Bexte