Die Stadt Herford möchte den Rathausplatz umgestalten. Nach dem Umbau der Markthalle soll der Platz davor an Attraktivität gewinnen. Dass dabei die mehr als 50 Parkplätze zwischen Markthalle und Rathaus wegfallen werden, scheint nach dem zweitägigen Workshop, den die Stadt in dieser Woche veranstaltet hat, klar zu sein.

Auf dem Rathausplatz in Herford darf noch geparkt werden. Bei einer Umgestaltung des Platzes könnte dieser autofrei werden.

Drei Planungsbüros waren eingeladen, um gemeinsam mit Marktbeschickern, Vertretern der Kirchengemeinde Herford-Mitte, der Stadtverwaltung, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern über die Zukunft des Platzes ins Gespräch zu kommen. Dass die Terminansetzung am frühen Donnerstagnachmittag sowie am Freitagmorgen dazu führte, dass viele Menschen aus zeitlichen Gründen nicht an dem Workshop teilnehmen konnten, hatte Ricarda Heeper (FDP) kritisiert.