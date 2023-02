Frau auf Party in Herford bewusstlos geschlagen

Bei der Party zum 18. Geburtstag ihres besten Freundes „war alles in Ordnung“, sagt die 20-Jährige. Bis der Angeklagte am Herforder Bismarckturm erschien. Für die junge Frau endete die Begegnung im vergangenen September im Krankenhaus, für den 20-jährigen Herforder jetzt vor Gericht.

Prozess: Angeklagter will am Bismarckturm provoziert worden sein

Denn der gerichtsbekannte junge Mann hatte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft die 20-Jährige mit zwei Faustschlägen an den Kopf und einem heftigen Kniestoß in den Genitalbereich niedergestreckt. Sie sei kurzzeitig bewusstlos gewesen, gab sie an, laut Attest des Klinikums vom Tag danach erlitt sie schmerzhafte Prellungen. Sie hatte den Angreifer angezeigt.