Freibad besteht finalen Stresstest

Mitgeholfen haben rund 120 Sechstklässler des Gymnasiums am Markt. Sie waren von den Bünder Bädern eingeladen worden, um jedes der vier Schwimmbecken einmal ausgiebig zu testen. Zwei der fünf Schulklassen hätten zu dieser Zeit sowieso Schwimmunterricht im Hallenbad gehabt, die anderen haben sich freiwillig an der Aktion beteiligt. „Das war ein großer Spaß für die Kinder und hat uns wertvolle Erkenntnisse gegeben“, freut sich Bäder-Geschäftsführerin Dr. Marion Kapsa über den gelungenen Test. Dieser war trotz laufenden Freibadbetriebs noch nötig, um das Freibad im Normalbetrieb öffnen zu dürfen. Der Test ist fester Bestandteil der standardmäßigen Abnahmen und wurde aufgrund von Corona so weit wie möglich hinausgezögert. Die Schüler waren optimale Helfer, da sie seit Schuljahresbeginn wieder in kontinuierlicher Corona-Testung sind.

