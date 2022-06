Freibad Bünde lädt zur Pool-Party ein

Zephyrus-Team kommt mit Disco und Riesenkrake am 9. Juli

Im Becken des Freibads schwimmt am 9. Juli allerhand Wasserspielzeug, das zum Klettern und Toben einlädt.

Die erste Sommer-Pool-Party im Bünder Freibad findet am Samstag, 9. Juli, statt. Ausgerichtet wird das Spektakel in der Zeit von 14 bis 18 Uhr vom Zephyrus-Disco-Team aus Oerlinghausen. Zur Pool-Party gehören Musik, gute Laune und große, aufblasbare Spielelemente, die ins Wasser gelassen werden.

Der öffentliche Schwimmbetrieb ist an diesem Tag im Schwimmerbecken nur von 7 bis 13 Uhr möglich. Das Disco-Team aus Moderator, DJ und Animateuren wird die Gäste anfeuern und in Schwung bringen.

Der Eintritt für die Pool-Party ist im Freibad-Eintrittsgeld enthalten. Im Wasserbecken schwimmen am Event-Tag Seeungeheuer, Wasserschildkröten, Riesenkraken oder Disco-Hasen und Party-Löwen. Alle Elemente laden zum Klettern, Springen und Toben ein. Dazu kommen herausfordernde Aqua-Laufmatten, zahllose Bälle und Entchen und andere Geräte, die ihre Nutzer teils wortwörtlich Kopf stehen lassen – etwa die so genannten Water-Globes, mit dem hamsterradartigen Antrieb; Muskelkater am nächsten Tag dürfte sicher sein.

An Land ist derweil ebenso für Unterhaltung gesorgt: Die Aktionsmöglichkeiten reichen von der Torwand und dem Dribbel-Parcours für Fußballfreunde über Kriechtunnel, Springseile, Rasen-Ski, Pedalos und Stelzen bis hin zu Balancierbalken und Hüpfsäcken. Für die kleinen aber auch die großen Besucher steht die spektakuläre Seifenblasen-Station bereit.

Die Pool-Party im Schwimmerbecken richtet sich an alle ab sieben Jahren, die mindestens das Seepferdchen haben. Im Nichtschwimmerbereich oder am Beckenrand werden ebenfalls einzelne Spielaktionen für Nichtschwimmer und Kinder unter sieben Jahren stattfinden.

Ein wichtiger Faktor für die gute Laune ist die passende Musik, für die ein eigener DJ zuständig ist. Ob die aktuellen Charts oder zeitlose Sommerhits – es ist für jeden etwas dabei, verspricht das Freibad-Team, das sich auf eine ausgelassene Sommer-Pool-Party mit zahlreichen Gästen und guter Stimmung freut.