Freibadsaison in Löhne beginnt

Am Sonntag, 15. Mai, beginnt in Löhne wieder die Freibadsaison. Die Mitglieder des SC Aquarius haben zwar alles bestens vorbereitet, doch fällt gleich zum Start ein Schwimmmeister krankheitsbedingt aus.

„Und schon wird es eng“, sagt der Vereinsvorsitzende Burkhard Schröder, „daher müssen wir die Öffnungszeiten reduzieren.“ So gehe es leider vielen Bädern in Nordrhein-Westfalen. „Das Sparen an der falschen Stelle macht sich bemerkbar“, meint Burkhard Schröder.