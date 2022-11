Frohe Botschaft für Familien mit Kindern

Herford

Das Herforder Weihnachtslicht wird auch in diesem Jahr ein Fest für alle, ganz besonders aber für die Kleinen: Die Pro Herford hat in Zusammenarbeit mit etlichen Akteuren ein umfangreiches Programm erarbeitet, das in der Innenstadt vor allem Kinderaugen zum Leuchten bringen soll.

Von Moritz Winde