Geheimsache Krankenhausplanung

Was in Herford passieren soll, bleibt vorerst unter Verschluss - das ärgert die Opposition

Herford

Welche medizinischen Leistungen werden in welchem Umfang künftig wo angeboten? Wie viele Ärzte und welche Geräte kommen in den Krankenhäusern vor Ort zum Einsatz? Seit Herbst wird konkret an einem neuen Krankenhausplan für NRW gearbeitet - auch im Kreis Herford, der sich durch die Fusion des Klinikums Herford mit dem Lukas-Krankehaus Bünde darauf vorbereitet hat. Informationen zum Planungsstand unterliegen allerdings strenger Geheimhaltung.