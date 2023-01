Gehweg auch nach Monaten noch gesperrt

Hiddenhausen

Für die Anwohner des Bakusbrinks in Hiddenhausen-Oetinghausen ist es eine schier unendliche Geschichte: Seit Monaten können sie dort am Anfang der Straße, unmittelbar an der Stadtgrenze zu Herford, den Gehweg nicht nutzen. Die Gemeindeverwaltung stellt eine Besserung in Aussicht.