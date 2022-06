Elektrische Tür des stillen Örtchens hängt schief in den Angeln

Herford

Das darf doch nicht wahr sein: Nach aufwendiger und kostspieliger Sanierung ist das stille Örtchen am Alten Markt in Herford erst seit ein paar Wochen wieder in Betrieb gewesen, jetzt ist es demoliert worden.

Von Moritz Winde