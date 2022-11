Gesprengter Geldautomat in Eilshausen wird nicht ersetzt

Wegen Sicherheitsbedenken will die Volksbank Herford-Mindener Land den gesprengten Geldautomaten in der Filiale von Edeka Wehrmann in Eilshausen nicht wieder ersetzen. Auch in den Filialen in Enger und Kirchlengern werden die Geräte abgebaut.

Volksbank baut auch Geräte in Filialen von Edeka Wehrmann in Enger und Kirchlengern ab

Die Sprengung eines Geldautomaten in der Filiale von Edeka Wehrmann an der Löhner Straße in Eilshausen hatte Ende Oktober einen sechsstelligen Schaden verursacht.

Das hat die Bank in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt gegeben. Man komme damit auch einem Wunsch von Edeka Wehrmann nach, erklärt Andreas Kelch, Pressesprecher der Volksbank.

Bei der nächtlichen Sprengung des Geldautomaten in Eilshausen Ende Oktober war ein sechsstelliger Schaden entstanden: Die Supermarkt-Tür ging kaputt, die Eingangshalle wurde verwüstet und der Geldautomat komplett zerstört. „Nicht auszudenken, was hier hätte passieren können, wenn noch Menschen im Gebäude gewesen wären“, sagt Kelch.

Nutzung der Automaten nimmt stetig ab

Man habe sich „in guten Gesprächen“ eng mit Edeka Wehrmann abgestimmt und nun gemeinsam entschieden, dass der Geldautomat im Markt Eilshausen nicht ersetzt wird. Auch die Automaten in den Wehrmann-Märkten in Kirchlengern und Enger werden ab sofort nicht mehr nachgefüllt und in Kürze abgebaut.

Mit der nächtlichen Schließung der SB-Bereiche mehrerer Geschäftsstellen hatte die Bank bereits auf die zunehmenden Fälle von Vandalismus und Angriffen auf Geldautomaten in der Region reagiert. Damit folgt die Bank auch Hinweisen des Landeskriminalamtes, das angesichts der Zunahme von Automatensprengungen durch organisierte Banden klare Empfehlungen zur Reduzierung von gefährdeten Automatenstandorten ausgesprochen hat.

„Hinzu kommt, dass die Nutzung der Automaten stetig abnimmt. Ein Grund hierfür ist der Vormarsch des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, der gerade durch Corona nochmal stark zugenommen hat“, so Kelch. Auch nach Abbau der Automaten in den betroffenen Edeka-Märkten müssen die Kundinnen und Kunden dort allerdings nicht auf die Bargeldversorgung verzichten. Schließlich können diese sich auch an den Supermarktkassen gegen Vorlage der Girocard Geld auszahlen lassen.

Die Volksbank stellt all ihre Automatenstandorte regelmäßig auf den Prüfstand. Neben der rückläufigen Nutzung und Sicherheitsaspekten rücken hierbei seit Beginn der Energiekrise in Folge des Ukrainekriegs auch die Betriebskosten immer mehr in den Fokus. „Für einzelne Standorte gehen wir bereits jetzt von einer Verdreifachung der Stromkosten aus“, sagt Kelch.

„Versorgung mit Bargeld weiter wichtig“

Die regelmäßige Analyse der Standorte könne durchaus auch zur Folge haben, dass rege genutzte Automaten gegen moderne Geräte ausgetauscht werden. „Uns ist durchaus bewusst, dass die Versorgung mit Bargeld für unsere Kundinnen und Kunden weiterhin eine wichtige Bedeutung hat“, so Kelch abschließend.