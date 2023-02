Gewalt rund um den Go Parc: Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an

Rohheitsdelikte in Herford auf Höchststand: Behörde macht „Sichere Innenstadt“ zu Schwerpunkt

Herford

Ein Türsteher schießt um sich, kaum ein Wochenende ohne brutale Angriffe: Die Gewalt rund um den Go Parc hat neue Auswüchse erreicht - und bereitet den Behörden Sorgen. Landrat Jürgen Müller kündigt verstärkte Kontrollen an. Er will den Druck auf die Betreiber erhöhen, sagt aber auch: „Es geht nur gemeinsam.“