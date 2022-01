Gewalttat in Enger: Herforder (40) sticht beim Spaziergang auf Begleiter (52) ein

Zu der Auseinandersetzung kommt es am Mittwochmittag auf dem Feldweg der Bäckerstraße im Engeraner Ortsteil Oldinghausen. Beim Täter, einem 40-jährigen Herforder, soll eine psychische Erkrankung vorliegen. In ihr sieht die Polizei nach jetzigem Ermittlungsstand auch einen möglichen Grund für die Gewalttat.

Die beide Männer sind gegen 11.15 Uhr auf dem Feldweg unterwegs. "Plötzlich und unerwartet hat der 40-jährige Tatverdächtige dann ein Messer aus seiner Bekleidung gezogen und in Richtung des 52-jährigen Herforders gestochen", sagt Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier.



„ Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. “ Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier

Der Verletzte kann sich noch vom Tatort entfernen und mit Hilfe von Zeugen den Rettungsdienst und auch die Polizei benachrichtigen. Er wird anschließend mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. "Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr", sagt Lah-Schnier.



Täter versucht nicht zu fliehen

Der verletzte Mann sei bereits von den Beamten vernommen worden. Wegen der laufenden Ermittlungen könne sie aber weiter nichts zur der Gewalttat sagen, so die Sprecherin der Kreispolizeibehörde Herford.

Der Täter selbst sei an Ort und Stelle stehen geblieben. "Er hat nicht versucht, zu fliehen", so Lah-Schnier, und sei noch auf dem Feldweg von den ankommenden Polizeikräften vorläufig festgenommen worden. Aufgrund der vorhandenen psychischen Erkrankung des Tatverdächtigen wird er zunächst in die nahegelegene psychiatrische Einrichtung am Klinikum in Herford gebracht. "Dort wurde er untersucht", sagt die Polizeisprecherin.

Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Bielefeld erlässt später auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Die Verlegung in eine forensische Psychiatrie nach Lippstadt-Eickelborn wird veranlasst.

Im LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie in Lippstadt werden psychisch-kranke und suchtkranke Menschen behandelt, die aufgrund ihrer Erkrankung straffällig geworden sind. Die rundum gesicherte Fachklinik ist nach eigenen Angaben eine der größten in Nordrhein-Westfalen. Als einzige Forensische Klinik des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) nimmt sie auch weibliche Patienten auf.

Auf der Internetseite der Klinik ist zu erfahren, dass dort Patienten behandelt werden, die von einem Gericht in den Maßregelvollzug eingewiesen werden, weil sie eine gezielte und umfassende Behandlung benötigen, um weitere Straftaten zu vermeiden. Innerhalb des gesicherten Klinikgeländes befinden sich die zentrale Aufnahme und mehrere Behandlungshäuser mit unterschiedlicher Spezialisierung. "



Ermittlungen dauern an

"Das Motiv für die Tat liegt möglicherweise in der Erkrankung des Täters. Die Ermittlungen zum versuchten Tötungsdelikt gehen jetzt weiter", so die Polizeisprecherin. Dabei gelte es auch genauer zu prüfen, in welchem Verhältnis die beiden Herforder genau zueinander standen. Polizeibekannt sei keiner der beiden Männer.