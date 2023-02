Glasfaser: Ausbau in Belke-Steinbeck und Besenkamp startet

Deutsche Glasfaser startet bald die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Belke-Steinbeck und Besenkamp. Damit sei, so das Unternehmen, ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem schnellen und zukunftssicheren Glasfasernetz in der Stadt Enger erreicht.

Bereits seit Juni 2021 läuft der Glasfaserausbau für den geförderten Bereich. Hier sind die Tiefbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen, so dass die Kundenanschlüsse nur noch aktiviert werden müssen., teilt das Unternehmen mit.

Die ersten Aktivierungen der Kundenanschlüsse sind für Mitte März geplant. Alle Kundinnen und Kunden aus dem geförderten Bereich würden hierzu noch gesondert informiert.

In den Ortsteilen Belke-Steinbeck und Besenkamp werden ab Mitte März die Hausbegehungen starten. Diese sind wichtig, damit der Baupartner gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden festlegen kann, wo und wie die Leitungen auf dem Grundstück verlegt werden. Auch die Installationswege im Haus werden gemeinsam festgelegt.

Tiefbauarbeiten können starten

Im Anschluss daran werden Ende April die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau aufgenommen.

Um alle Bürgerinnen und Bürger aus den Ortsteilen Belke-Steinbeck und Besenkamp über den kommenden Ausbau zu informieren, lädt Deutsche Glasfaser zu einem Informationsabend ein für Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr im Widukind Gymnasium an der Tiefenbruchstraße 22.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner aus Belke-Steinbeck und Besenkamp erhalten noch eine persönliche Einladung.

Die Ortsteile Pödinghausen, Oldinghausen und Enger Nord-West haben ebenfalls im vergangenen Jahr die Quote der Nachfragebündelung erreicht und somit den Glasfaserausbau gesichert.

Planung für Pödinghausen und Oldinghausen

Deutsche Glasfaser befindet sich für diese Ortsteile in der Planungsphase und in enger Absprache mit verschiedenen Baupartnern. Sobald die Planungen abgeschlossen sind, werden auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Pödinghausen, Oldinghausen und Enger Nord-West auf einem eigenen Informationsabend zum Thema Glasfaserausbau informiert.

Die Tiefbauarbeiten in Enger finden in enger Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und dem Baupartner sowie Deutsche Glasfaser statt. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Anwohnerinnen und Anwohner der jeweiligen Straße so früh wie möglich über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mitteilung finden sie per Posteinwurf in ihrem Briefkasten.