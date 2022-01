Gleich vier Häuser werden abgerissen

Bahnhofstraße in Bünde: Investor will Stadtwohnungen, Mikro-Apartments und Wohnhaus mit Geschäften bauen

Alle vier Gebäude sollen dem Erdboden gleichgemacht werden, entsprechende Abrissarbeiten sind bereits in der vergangenen Woche gestartet. Doch was soll hier künftig entstehen? Zwei der vier Grundstücke reichen bis an die Lettow-Vorbeck-Straße – Platz ist also reichlich vorhanden. „Für das Vorhaben Bahnhofstraße 43-45 bis zur Lettow-Vorbeck-Straße liegt ein Bauantrag vor. Der Bauantrag ist noch in Bearbeitung“, informiert Sabine Bartetzko, Sprecherin der Bünder Stadtverwaltung, auf Anfrage dieser Zeitung. Geplant sei auf dem Grundstück Bahnhofstraße 43-45 bis zur Lettow-Vorbeck-Straße eine reine Wohnanlage mit Stadtwohnungen und Micro-Apartments. „Wann die eigentlichen Neubauarbeiten starten und wie die weitere Zeitplanung ist, ist der Stadt Bünde nicht bekannt.“ Für die Bahnhofstraße 39 und 41 wiederum würden zwei genehmigte Bauvoranfragen vorliegen. Hier sei ein Wohn- und Geschäftshaus vorgesehen. „Im Erdgeschoss sollen zwei Gewerbeeinheiten entstehen“, so Bartetzko.