Gottesdienst in der Vlothoer Jubilate-Kirche

Es ist schon seit Jahrzehnten gute Tradition: Am letzten Sonntag im Januar feiern die Christen im Kirchenkreis Tambarare in Tansania und die Christen im Kirchenkreis Vlotho in ihren Gemeinden Partnerschaftsgottesdienste. Dieser findet an diesem Sonntag um 11 Uhr auf dem Bonneberg statt.

Die Teilnehmer bringen dabei ihre Freude zum Ausdruck, dass Gott sie über so eine große Entfernung hinweg in Kontakt miteinander gebracht hat, um voneinander zu hören, zu lernen, sich geschwisterlich zu unterstützen, sich gegenseitig zu ermutigen, Zeugen und Zeuginnen der Frohen Botschaft in dieser Welt zu sein.

Wie Pfarrer Winfried Reuter weiter berichtet, war 2019 war die letzte Delegation aus Tambarare zu Besuch im Kirchenkreis Vlotho. Am Tauffest im Valdorfer Waldfreibad haben viele Menschen William Karata, Paulo Kivatiro, Julia Nyambo und Janeth Yakobo auch persönlich kennengelernt. Turnusgemäß wäre 2021 eine Delegation aus dem Kirchenkreis Vlotho nach Tambarare geflogen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das bis jetzt nicht möglich. Zum Glück gebe es die Möglichkeit auch über E-Mails, whatsapp, den Austausch von Fotos und kleinen Videos Kontakt zu halten, so Pfarrer Reuter. So habe es im Kirchenkreis Tambarar es seit dem letzten Besuch wichtige Veränderungen gegeben. Tambarare hat mit Frank Mntangi einen neuen Superintendenten und die Nordost-Diözese, zu der Tambarare gehört, in Msafiri Mbili einen neuen Bischof.

Lieder als Verbindungsglied

Ein wichtiges Verbindungsglied in der Partnerschaft seien aber auch die Lieder. Am Sonntag sollen unter anderem „Welch ein Freund ist unser Jesus“ und „Gott ist die Liebe“ zu hören sein. „Last but not least ist das gemeinsame Hören auf die Worte der Bibel die Quelle, aus der unsere Partnerschaft schöpft. Der von unserem Partnerschaftsarbeitskreis ausgesuchte Text für den kommenden Sonntag beginnt mit den Worten“: „Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.“ Und gegen Schluss heißt es: „Wir wissen, das Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung; Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden.“