Grill in Bünder Wohnung: Acht Verletzte

In diesem Haus an der Holser Straße in Bünde hat ein Grill im Haus mehrere Menschen mit Kohlenmonoxid vergiftet.

Es ist 19.30 Uhr, als der Rettungsdienst an die Holser Straße ausrückt. Die Meldung: Notfall bei einem Kind. Der Notarzt und sein Assistent betreten die Wohnung und kümmern sich um den Säugling. Sie können nicht wissen, dass die Luft durch Kohlenmonoxid belastet ist. Schließlich ist das Gas geruchslos. Dann aber schlägt ihr Kohlenmonoxid-Melder, den sie immer an der Kleidung tragen, an. Umgehend werden alle Personen nach draußen gebracht. Es erfolgt eine große Nachalarmierung. Die Bewohner - es sind vier Parteien in der besagten Haushälfte - müssen das Gebäude schnellstmöglich verlassen. Zu groß ist die Gefahr, dass sich das Kohlenmonoxid im gesamten Haus ausbreitet.