Groß, relativ leise, aber viel teurer

Ein leises Summen schwillt zu einem erträglichen Rauschen an, dann durchweht ein angenehmer Luftzug den Raum. Auf der gegenüberliegenden Seite saugt ein Rohr die Luft ab und drückt sie durch eine Fensteröffnung nach draußen: In der Kita Maiwiese ist die erste Lüftungsanlage in einer städtischen Einrichtung zum Schutz vor dem Coronavirus in Betrieb gegangen. Aber auch die Grundschule in Herringhausen verfügt bereits in einem Klassenzimmer über eine dieser nicht gerade platzsparenden, zweiteiligen Edelstahlkonstruktionen.