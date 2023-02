Großbrand in Steinhagen: Rauchsäule bis in den Herforder Norden zu sehen

Blick auf den Großbrand in Steinhagen vom Herforder Sender aus in der Abenddämmerung.

Die Firma Bestpool in Steinhagen (Wasserpflege und Schwimmbadtechnik) ist am Dienstagabend in Flammen aufgegangen. Das war bis in den Herforder Norden zu sehen.

Landwirt Jan-Wilhelm Wetehof aus Schwarzenmoor war gegen 18.30 Uhr auf dem Eggeberg am Sender unterwegs: „Ich habe gerade meinen Sohn abgeholt, als ich diese Szenerie sah. Ich musste anhalten und ein Foto mit meinem Handy schießen.“

Was sich dahinter verbarg, konnte er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen. Möglicherweise kam die Rauchsäule ja von der Müllverbrennungsanlage in Bielefeld-Heepen, die bei kaltem Winterwetter schon mal kilometerweit zu sehen ist.

Es war jedoch ein Großbrand. Nach Angaben von Anwohnern der Firma war am Dienstag gegen 18.30 Uhr eine Detonation zu hören gewesen. Eine riesige Stichflamme schoss in die Höhe, eine schwarze Wolke stieg auf. Vier Menschen wurden bei dem Großbrand verletzt.

Etwa 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen waren vor Ort. In den Hallen waren 50 Tonnen Chlortabletten gelagert. Durch ihre Verbrennung hatten sich Chlorgase gebildet, eine Gefahr für die Gesundheit habe nach Behördenangabe aber offenbar nicht bestanden. Die Polizei ermittelt bezüglich der Brandursache.