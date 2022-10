Große Pläne für großen Leerstand in Herford

Gute Neuigkeiten aus dem Gehrenberg: In Herfords prominentesten Leerstand könnte wieder Leben einziehen. Der Braunschweiger Immobilienentwickler Brimmo hat das Haus im Herzen der Innenstadt gekauft und will es kernsanieren. Neben einer Non-Food-Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss, sind darüber 35 Seniorenwohnungen geplant. Investitionsvolumen: mindestens acht Millionen Euro.

Braunschweiger Immobilienentwickler will Millionen in altes H&M-Haus investieren

Ein dunkler Klotz inmitten der beleuchteten Geschäfte: Doch das soll sich bald ändern. Wenn alles nach Plan läuft, könnte im Frühjahr der Umbau des alten H&M-Hauses starten. Vor zwei Jahren hatte der schwedische Textilkonzern angekündigt, den Standort am Gehrenberg aufzugeben.

Erstmals äußert sich der neue Eigentümer - in der vergangenen Woche erfolgte die Grundbucheintragung - nun öffentlich. Er sei bereits bei der ersten Besichtigung im Sommer vom Gebäude und dessen Lage begeistert gewesen, sagt Brimmo-Gesellschafter Manolito Meyer. „Wir haben noch vor Ort den Deal per Handschlag besiegelt“, sagt der 52-Jährige, der seit 20 Jahren in der Immobilienbranche unterwegs ist und deutschlandweit Immobilien entwickelt - vom ersten Gedanken bis zum fertigen Projekt.